Ege’de Türk karasularına giren askeri gemiye, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından müdahale edildi
Ege Denizi’nde Yunan askeri gemisinin Türk karasularını ihlali nedeniyle hareketli anlar yaşandı. Yunan askeri gemisi Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin uyarılarının ardından Türk karasularından ayrıldı. Olay kameralara yansıdı.
- İHA
Kuşadası Güzelçamlı yakınlarındaki Bayrak adası önünde Türk karasularına giren bir Yunan askeri gemisini tespit eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri, önce İngilizce anons yaparak Yunan askeri gemisini uyardı. Uyarıları dikkate almayan Yunan gemisine yaklaşan Türk Sahil Güvenlik gemisi Yunan askeri gemisine yaklaşarak yeniden uyarı yaptı. Yaşanan dalaş kameralara yansıdı.
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