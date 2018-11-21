Ege’de Türk karasularına giren askeri gemiye, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından müdahale edildi

Kuşadası Güzelçamlı yakınlarındaki Bayrak adası önünde Türk karasularına giren bir Yunan askeri gemisini tespit eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri, önce İngilizce anons yaparak Yunan askeri gemisini uyardı. Uyarıları dikkate almayan Yunan gemisine yaklaşan Türk Sahil Güvenlik gemisi Yunan askeri gemisine yaklaşarak yeniden uyarı yaptı. Yaşanan dalaş kameralara yansıdı.