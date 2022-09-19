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Ege'de Yunan zulmü sürüyor! 78 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 78 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

AA19 Eylül 2022 Pazartesi 22:46 - Güncelleme:
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 16 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.

Datça ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca farklı zamanlarda Türk kara sularına itilen 4 can salında bulunan 62 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

36 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILMIŞTI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında, lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 36 kişi, Sahil Güvenlik Botu "TCSG-8" tarafından kurtarıldı.

Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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