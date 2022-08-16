Ege'de Yunan zulmü! Türk kara sularına itilen göçmenler kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 65 düzensiz göçmeni kurtardı.

Urla ilçesi açıklarında ise İtalya rotası üzerindeki yelkenli tekneler içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan 2 yelkenli tekne içerisinde 192 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Kurtarılan ve yakalanan 257 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.