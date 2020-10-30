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Ege'deki büyük depremle ilgili Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan, 'İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun' dedi.

AA30 Ekim 2020 Cuma 15:39 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 15:49
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." ifadelerini kullandı.

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