Ege'deki yağışlar İzmir’in barajlarını doldurmaya yetmedi

Ülkemizin bazı bölgeleri geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışlı havanın etkisi altına girerken, bazı bölgelerdeki aşırı yağışlar ise selleri de beraberinde getirmişti. İzmir'in barajlarındaki su seviyeleri ise bu yağışlara rağmen alarm vermeye devam ediyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) verilerine göre, kentin içme suyunun büyük çoğunluğunu karşılayan ve geçtiğimiz günlerde su seviyesindeki azalışa bağlı olarak kayıp köyün ortaya çıktığı Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi düşmeye devam ediyor. İZSU verilerine göre, doluluk oranı geçtiğimiz ay yüzde 29,74 iken, baraj son yağan yağmurlara rağmen yüzde 28,38’lik orana geriledi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve beklenen yağışların gelmemesi, İzmir’de Tahtalı Barajı dışında diğer barajlarda da etkisini gösterdi. Güzelhisar Barajı'nda geçtiğimiz yıl yüzde 68,53’lük doluluk oranı bulunurken, bu yıl yaklaşık yüzde 5’lik düşüş ile bu oran yüzde 63.95'e geriledi. Kentin bir başka barajı olan Ürkmez Barajı'nda ise geçtiğimiz yıl doluluk oranı yüzde 49,44 iken, son verilere göre ise bu oran yüzde 44.01 oldu.