Eğirdir’de trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında, Eğirdir Hacışeyh Mahallesi Orhan Aslanoğlu Caddesi üzerinde S.V. yönetimindeki 07 YL 002 plakalı otomobil ile U.Ç. yönetimindeki 34 KY 7023 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücü S.V. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırılan S.V.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.