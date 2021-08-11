Yetersiz eğitim, sefer başı ücret... İşte peş peşe gelen otobüs kazalarının nedenleri

star.com.tr 11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:47 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:48

Geçtiğimiz hafta peş peşe gelen otobüs kazası haberleri, kamuoyunda endişelere neden oldu.



6 Ağustos'ta İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan, İstanbul-Didim seferini yapan İstanbul Kalesi isimli firmaya ait 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen H.K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı tırın römork kısmına çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken 42 kişi yaralandı.

8 Ağustos'ta Zonguldak-İzmir seferini yapan yolcu otobüsü, Balıkesir'de yoldan çıkarak takla attı. Kazada 15 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi de yaralandı.

Aynı gün bir acı haber de, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden geldi. Bir servis midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Korkunç kazada 8 kişi hayatını kaybetti.

9 Ağustos'ta Ağrı'dan İzmir'e 34 HE 1858 plakalı ve Ağrı Doğuş firmasına ait yolcu otobüsü, saat 07.20'de, Ankara -Uşak yolu havalimanı yakınlarında, Göğem köyü kavşağında şarampole devrildi. Otobüsteki 47 kişiden 33'ü, yaralandı.

Üç gün içinde peş peşe gelen kaza haberleri, vatandaşın aklına, 'Ne oluyor?' sorusunu getirdi. Trafik Güvenliği Uzman Ahmet Merkepçi, kazaların nedenine ilişkin star.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

EN ÖNEMLİ ETKEN EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME

Trafikte en önemli faktörün sürücü ağitimi olduğuna dikkat çeken Merkepçi, 'Birçok sürücü trafik kurallarına hakim değil. Bu konuda daha öğretici bir eğitim ve değerlendirme baz alınmalı.' dedi.

Sadece sürücü eğitimi ile değil, kazada yaşanacak kayıpların önüne geçmek için, yolcuların da bu konuda bilinçli ve eğitimli olması gerektiğini belirten Merkepçi, 'Bu kazalarda yolcuların kemerinin bağlı olmaması dikkatlerden kaçmıyor. Savrulan büyük bir aracın içinde, yolcular da savruluyor. Kesinlikle bunun önüne geçilmesi gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

Merkepçi, insanların bilinçlenmesi için, ahmetmerkepci.com internet sitesi üzerinden ücretsiz bilgilendirme yapıldığını da belirtti.



'YOL KUSURU' ETKİSİ YÜZDE 1 BİLE DEĞİL

Sürücünün eğitiminin yanı sıra, psikolojik durumunun da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Merkepçi, hızlı araç kullanan sürücülerin büyük araçları kazaya sürüklediğini ifade etti.

Yol dışı odaklanmaların ve ardından ani reflekslerin büyük araçların savrulmasına neden olduğunu söyleyen Merkepçi, 'yol kusuru' iddialarına da, 'Kazalarda yol kusuru etkisi yüzde 1 bile değil.' şeklinde yanıt verdi.

SEFER BAŞI ÜCRET VE DİNLENMEYEN SÜRÜCÜLER

Şehirlerarası yolcu taşıma alanında faaliyet gösteren firmalarda çalışan sürücülerin genellikle 'sefer başı ücret' şeklinde çalıştığını belirten Merkepçi, daha fazla sefer = daha fazla ücret hesabıyla sürücülerin dinlenemediğini söyledi.

Araç Kullanma ve Dinlenme Sürelerine Uyma Mecburiyeti ve Denetleme Esasları Madde 98 'Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla araç sürmeleri yasaktır...'

Söz konusu maddeye dikkat çeken Merkepçi, bazı sürücülerin bu kurala uymadığını, çalışma süresi dolunca başka bir sürücüyle yer değiştirmediğini ifade etti. Merkepçi, bu sürücülerin sürücü değişimi yerine takograf kartını değiştirerek yollarına devam ettiğini belirterek, yorgun ve uykusuz sürücülerin trafik kazalarına neden olduğunu ifade etti.

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