Eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde düğümü taksici çözdü

Çanakkale'nin Gelibolu İlçesi'ne bağlı Karainebeyli Köyü'ndeki hayvan çiftliğinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in bıçaklanarak öldürüldüğü çifte cinayette SABAH yeni detaylara ulaştı.

Nazmi Arıkan'ın olay gecesi son telefon görüşmesini 23.45 sıralarında kardeşi ile yaptığı öğrenildi. Şoförü ise en son 22.45'te whatsappta göründü. İddiaya göre eve girip önce Arıkan'ı öldüren şüpheli, daha sonra seslere koşan şoförü de defalarca bıçaklayarak öldürdü.

TAKSİCİ KİLİT ROL OYNADI

Olayın ardından aile, Ufuk Akçekaya tarafından tehdit edildiklerini adli makamlara bildirdi. Yapılan kamera görüntüleri incelemesinde bir kişinin otobüsle şehre geldiği ve köye taksi ile gittiği belirlendi. Kameralara yansıyan kişi ailenin de husumetlileri olarak bildirdiği Tokatspor kulübü başkanı ve aynı zamanda eğitim kurumları sahibi Ufuk Akçekaya'ya benzetildi.

Katilin Gelibolu merkezden çiftliğe taksi ile geldiği belirlenince. taksinin şoförüne ulaşılıp teşhis yaptırıldı. Taksici olaydan kısa süre önce Akçekaya'yı çiftlik yakınlarına bıraktığını belirtti ve teşhis yaptı. Adresi tespit edilen şüpheli Çanakkale Başsavcılığı'nın talimatı ile Etiler'deki adresinde kıskıvrak yakalandı.

TAKSİCİ KONUŞTU: SAKİNDİ

Taksi şoförü evli ve 2 çocuk babası Ayhan Kütükçüler (57), o gece yaşananları şöyle anlattı: "internet üzerinden numaramı bulup ulaşmış. Eceabat'tan almamı istedi. Gelibolu minibüsüyle Eceabat'ın Kilitbahir kavşağından saat 20.00'de aldım. Üzerinde siyah bir tişört ve siyah bir pantolon vardı. Bir kol çantası taşıyordu. Sakindi. Daha önce de ilçeye geldiğini söyledi. Olay yerine gitmek istediğini söyledi. Bigalı, Kumköy ve Yolağzı'ndan sonra olayın olduğu Karainebey köyüne ulaştık."

"Köyü 1 kilometre geçtikten sonra hayvan çiftliğinin orada indi. 205 TL taksi ücretini verdi. Sabahtan ise Muğla'nın Bodrum ilçesine gitmek istediğini ne kadar tutacağını sordu. '4 bin 500 TL tutar' dedim. Ben ayrıldım. Ancak gece tekrar aradı, 23.45'te yanına gittim. Bodrum'a değil, Gelibolu'ya gitmek istediğini söyledi. Saat 00.24'te Gelibolu garajına götürdüm. 520 TL tuttu. Cebinde 460 TL olduğunu söyledi. Helalleştik. Ayrıldı"

İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Öldürülen şoför Şerif Eker (46), İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Eker için Beykoz Selam Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Eker'in ailesinin ve yakınlarının katıldığı namazda, dua okundu. Cenaze namazının ardından Eker'in cenazesi, Mahmut Şevket Paşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.