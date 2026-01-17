EGM duyurdu: Eşini yaralayan polis cezaevinde

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) NSosyal'deki hesabından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ocak'ta Ankara'da meydana gelen kasten yaralama olayıyla ilgili olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Eşler arasında meydana gelen olayda, polis memurunun eşini darbederek yaraladığı, kendisinin de kesici aletle yaralandığı tespit edilmiştir. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine konuya ilişkin adli süreç başlatılmış, gözaltına alınan polis memuru adli mercilerce tutuklanmıştır. Ayrıca, konunun tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir."