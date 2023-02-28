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EGM duyurdu: 145 kişi gözaltına alındı

EGM, depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısının 145'e çıktığını duyurdu.

28 Şubat 2023 Salı 12:18 - Güncelleme:
EGM duyurdu: 145 kişi gözaltına alındı
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Depremle alakalı provokatif paylaşım yapıp gözaltına alınanların sayısı yükseldi.

EGM'den yapılan açıklamada, 1013 hesap yöneticisinin tespiti yapıldığı bildirilirken 581 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldığı 145 kişinin de gözaltına alındığı duyuruldu.

Öte yandan 27 kişi ise tutuklandı.

EGM'den yapılan açıklamada, "Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 1013 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 581 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 145 şahıs gözaltına alınmış, 27'si tutuklanmıştır." denildi.

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