EGM duyurdu: Manipülasyon ve provokasyon yapan şüpheliler gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'Sessiz İstila' isimli manipülatif kısa filme ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Youtube isimli video paylaşım platformu üzerinde "SESSİZ İSTİLA" başlıklı kısa filmin yayınlandığı görülmüştür.

Bahse konu video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli şahıs Sakarya'da,

Ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan Militer [email protected] isimli/rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D. isimli şahıs ise İstanbul'da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır."