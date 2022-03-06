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Güncel

EGM'den 'yağ provokatörleri' hakkında açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, yağ fiyatları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlem başlattığını duyurdu.

IHA6 Mart 2022 Pazar 19:34 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 19:59
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EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde 'Yağ fiyatları' üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlemlere başlanılmıştır" denildi.

  • yağ fiyatı
  • yağ fiyatları

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