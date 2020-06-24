İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8589
  • EURO
    7,7373
  • ALTIN
    390.217
  • BIST100
    115205
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • EGM: Yürüyüşün yasalara aykırı engellendiği iddiası hukuki dayanaktan yoksun
Güncel

EGM: Yürüyüşün yasalara aykırı engellendiği iddiası hukuki dayanaktan yoksun

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), baro başkanlarının yürüyüşle ilgili, 'Yürüyüşün yasalara aykırı olarak engellendiği iddiası hukuki dayanaktan yoksundur' açıklamasını yaptı.

DHA24 Haziran 2020 Çarşamba 15:45 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 15:46
ABONE OL

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, bazı illerden araçlarıyla Ankara'ya gelen baro başkanlarının şehirlerarası karayolu üzerinde toplu olarak yürüyüş yapmak istediği belirtilerek, şöyle denildi:

"Şehirler arası yollarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılamayacağı ile mevcut pandemi tedbirleri ve il hıfzıssıhha kurullarının aldığı kararlar kendilerine hatırlatılarak yürüyüşe müsaade edilmeyeceği; ancak gelmiş oldukları araçlarla şehre girebilecekleri, Anıtkabir ya da bir başka mahale gitmeleri hususunda kendilerine yardımcı olunacağı belirtilmiştir. Buna rağmen yürüyüşü yapmak için ısrar eden ve bir süre şehirlerarası karayolunu trafiğe kapayan grup mevzuata uygun şekilde davranılmak suretiyle kenara çekilerek yolun trafiğe açılması sağlanmıştır. Bu durum kamuoyunda bazı kesimler tarafından polisin yetkisini aştığı ve yürüyüşün yasalara aykırı olarak engellendiği şeklinde ifade edilmiştir. Yürüyüşün yasalara aykırı olarak engellendiği iddiası hukuki dayanaktan yoksundur. Bu tamamen bilgi eksikliği veya kasıtlı olarak kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir."

Sınırlı sayıda ülke sahip! ASELSAN tarafından geliştirildi! Hedefi gördüğü anda...

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.