EGM'den, öğrencilerin şiddetle gözaltına alındığı iddialarına videolu yalanlama

03 Şubat 2021 Çarşamba 14:44 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 14:49

Sosyal medyada güvenlik güçleri hakkında ortaya atılan bir iddia daha çürütüldü. EGM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal gözaltı yapılırken yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını, başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini. Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk Polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor. Mücadeleye devam.