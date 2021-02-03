İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Şubat 2021 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1741
  • EURO
    8,6233
  • ALTIN
    423.516
  • BIST100
    1512.27
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • EGM'den, öğrencilerin şiddetle gözaltına alındığı iddialarına videolu yalanlama
Güncel

EGM'den, öğrencilerin şiddetle gözaltına alındığı iddialarına videolu yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınan Şeyma Altundal'ın şiddete maruz kaldığı iddiaları videolu açıklama ile yalanladı. EGM yaptığı açıklamada “Gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal gözaltı yapılırken yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını, başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini.' ifadelerini kullandı.

HABERİN
VİDEOSU
03 Şubat 2021 Çarşamba 14:44 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 14:49
ABONE OL

Sosyal medyada güvenlik güçleri hakkında ortaya atılan bir iddia daha çürütüldü. EGM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

“Gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal gözaltı yapılırken yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını, başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini. Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk Polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor. Mücadeleye devam. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.