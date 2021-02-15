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EGM'den 'Şehit polis ihraç edildi' yalanlarına cevap: Gerçeği yansıtmıyor, provokasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gara'da hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği yönündeki haberleri yalanladı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 13:22 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 13:22
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklaması şöyle:

Bazı sosyal medya platformlarında yer alan, "şehit edilen polis memuru Vedat Kaya'nın, PKK tarafından kaçırıldıktan sonra KHK ile ihraç edildiği" yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

KHK'lar kapsamında yapılan kamu görevinden çıkarma işlemleri, ilgililerin isimleri ile birlikte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. Şehidimiz hakkında bu kapsamda herhangi bir işlem tesis edilmediği de ilgili KHK listelerine bakıldığında görülecektir.

Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın memuriyet hakları, PKK terör örgütü tarafından kaçırıldığı günden bu yana kesintisiz olarak devam etmiştir.

Menfur olayın ardından şehitlik işlemleri de başlatılmıştır.

Şehitler üzerinde yapılmaya çalışılan bu tür provokasyon girişimleri, hem şehidimizin ailesi ve yakınlarını hem de Emniyet teşkilatını derinden üzmektedir.

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