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EGM'den vatandaşlara uyarı: Derhal güvenlik birimlerine bilgi verin

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), vatandaşları Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş'ın adını kullanarak kişisel verilerini talep edenlere karşı uyardı.

AA6 Ağustos 2025 Çarşamba 23:38 - Güncelleme:
EGM'den vatandaşlara uyarı: Derhal güvenlik birimlerine bilgi verin
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EGM'den yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı şahısların, Emniyet Genel Müdürü Demirtaş'ın adını kullanarak ve kendisine ait olmayan mail adreslerinden çeşitli yanlış bilgiler paylaşarak, vatandaşlardan kişisel verilerini talep ettiğine yönelik bildirimler alındığı belirtildi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği duyulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için kendilerinden istenilen kişisel veri veya diğer taleplere ilişkin içeriklere itibar etmemeleri, bu ve benzeri şüpheli bir durum ile karşılaşmaları durumunda, derhal güvenlik birimlerine bilgi vermeleri gerekmektedir."

  • dolandırıcı
  • kişisel veri

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