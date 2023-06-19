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EGM'den YSP'li Saki'nin küstah sözlerine sert tepki: Asla kabul edilemez

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden YSP İstanbul Milletvekili Özgül Saki'nin polis ekiplerine ‘işgalci kuvvetler' demesine tepki gösterilerek, 'İstanbul'da yasa dışı gösteri yapmak isteyen gruba izin vermeyen polislerimize 'işgalci' diyen Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.' denildi.

AA19 Haziran 2023 Pazartesi 12:09 - Güncelleme:
EGM'den YSP'li Saki'nin küstah sözlerine sert tepki: Asla kabul edilemez
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'da yasa dışı gösteri yapmak isteyen gruba izin vermeyen polisler için "işgalci" ifadesini kullandığı gerekçesiyle Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki hakkında suç duyurusunda bulundu.

EGM'DEN YEŞİL SOL PARTİLİ SAKİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Türk milletinin huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapan, başta terör örgütleri olmak üzere suç ve suçluyla mücadeleyi aralıksız sürdüren Türk Polis Teşkilatı'na yönelik "işgalci" hakaretinin asla kabul edilemeyeceği belirtildi.

İstanbul'da yasa dışı gösteri yapmak isteyen gruba polisler tarafından izin verilmediğinin aktarıldığı açıklamada, "İstanbul'da yasa dışı gösteri yapmak isteyen gruba izin vermeyen polislerimize işgalci diyen Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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