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EGM'den 'zırhlı güvenlik kulübesi' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), polisevlerinde zırhlı güvenlik kulübesi ve zırhlı siperlik olmadığı iddialarıyla ilgili, 'Türk Polis Teşkilatı, teknolojinin tüm imkanlarını dün olduğu gibi bugün de sonuna kadar kullanmakta, çağın gereklerine anında uyum sağlamakta ve bu konuda hiçbir eksiği bulunmamaktadır' açıklamasını yaptı.

DHA11 Ekim 2022 Salı 16:54 - Güncelleme:
EGM'den 'zırhlı güvenlik kulübesi' açıklaması
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EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Teşkilatımıza yönelik dezenformasyon girişimlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez iddia; polisevlerinde zırhlı güvenlik kulübesi ve zırhlı siperlik olmadığı yönünde... 177 yıllık şanlı mazisi bulunan Türk Polis Teşkilatı, teknolojinin tüm imkanlarını dün olduğu gibi bugün de sonuna kadar kullanmakta, çağın gereklerine anında uyum sağlamakta ve bu konuda hiçbir eksiği bulunmamaktadır. Örneğin teşkilatımız, dünyada ATAK helikopterine sahip tek polis teşkilatıdır. Özel Harekat Başkanlığı Sanal Taktik Eğitim Merkezimizdeki teknoloji ise dünyada sadece iki ülkede mevcuttur" denildi.

'ALGI OPERASYONLARINI REDDEDİYORUZ'

Konuyla ilgili araştırma yapmadan, asılsız iddiayı ortaya atan ve sosyal medya hesabında Tunceli Polisevi'nin görselini kullanan CHP'li Murat Bakan'ın yanıltıcı bilgiler verdiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tunceli'deki söz konusu yapı, betonarme olup camları kurşungeçirmez özelliğe sahiptir. Bakan'ın, Mersin'in Mezitli ilçesinde yer alan Tece Polisevi hakkında ileri sürdüğü iddialar da gerçek dışıdır. Polisevinde bulunan nöbet noktasında, Murat Bakan'ın iddiasının aksine hem çelik yelek hem de uzun namlulu tüfek bulunmaktadır. CHP'li Bakan'a tavsiyemiz, FETÖ ile benzer dil kullanmaması ve bir milletvekili olarak 'Polis Teşkilatı'nın yapılandırılmasında rol oynayacağız' tehdidinde bulunan HDP'lilerle aynı kare içinde bulunmamasıdır. Bizlere yönelik bu ve benzeri algı operasyonlarını ayıplıyor ve şiddetle reddediyoruz. Daha önce de sayısız kez kendisine yöneltilen haksız ithamlara gereken cevabı veren Türk Polis Teşkilatı, bundan sonra da vatandaşlarımızı doğru ve şeffaf şekilde bilgilendirme kararlılığındadır." (DHA)

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