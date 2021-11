Eğriçimen Yaylası kış turizmine hazırlanıyor

AA 18 Kasım 2021 Perşembe 13:42 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 13:42

İlçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan, ismini ortasından kıvrılarak akan derenin etrafındaki çayırlardan alan yayla, doğal güzellikleriyle görenleri hayran bırakıyor.

Çam ormanlarıyla kaplı yayla, yaz aylarında ilçe sakinleri kadar şehir dışından gelen çok sayıda kişiyi de ağırlıyor.

Doğa tutkunlarının cazibe merkezi Eğriçimen'de, tahtadan yapılmış çok sayıda yayla evi bulunuyor.

Yeşilin tüm tonlarını barındıran yayla, her mevsim farklı güzelliğe bürünüyor.

Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, AA muhabirine, ilçenin Sivas'ın Karadeniz'e açılan kapısı olduğunu söyledi.

Yapımı devam eden Karadeniz-Akdeniz kara yolu güzergahında bulunduklarını belirten Epsileli, bunun ilçeye avantaj sağlayacağını vurguladı.

Koyulhisar'da birçoğu doğal yapısı bozulmamış 50'ye yakın yayla bulunduğunu aktaran Epsileli, "Geçmişten bugüne kültürüyle, sıcak kanlı insanlarıyla beraber taşıdığımız değerlerimiz var. İnşallah tüm vatandaşlarımızla bu değerlerimizi beraber paylaşırız." diye konuştu.

- "APART EVLER KIŞIN DA HİZMET VERECEK"

Eğriçimen Yaylası'nda konaklamayla ilgili sıkıntıların olduğunu ve bu sorunu çözmeye çalıştıklarını ifade eden Epsileli, şunları kaydetti:

"Apart ev yapımına başladık, 8 apart olacak. Buna ilaveten 9 odalı bir otelimiz var. Merkezde öğretmenevi yapıldı, inşallah ocak ayında açılacak. Konaklamayı hallettikten sonra vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Eğriçimen Yaylası mahallemize bağlı bir yer ama bugün 500'e yakın konutumuz var. Genellikle yazlık kullanılıyor, bunun yanı sıra gezmeye gelenlerimiz çok fazla. İnşallah daha çok insanımız gelir. Buranın iklimi, havası, suyu, doğası bambaşka. Burada hayvancılık yapan insanlarımız var, doğal yoğurt, süt, kaymak, peynir, her şeyimiz var. İnşallah vatandaşlarımızla bunları paylaşmak istiyoruz."

Epsileli, Eğriçimen'in kış turizmine kazandırılması için de çalışma yaptıklarını dile getirerek, "Belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Yaptığımız apart evler kaloriferli olacak, kışın da hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Yine otelimize de kalorifer tesisatı döşeyip kışın da açacağız." ifadelerini kullandı.

- "KAR YAĞDIĞI ZAMAN DAHA GÜZEL OLUYOR"

Yaylada kış aylarında farklı manzara oluştuğunu vurgulayan Epsileli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kışın vatandaşlarımız günübirlik geliyor. Ormanda kar yağdığı zaman manzara daha güzel oluyor. Koyulhisar, Sivas'ın yaylalarıyla ve ormanlarıyla ünlü tek ilçesi. Gerçekten önemli ve değerli bir ilçe. Karadeniz'den ilçemize mantar toplamaya geliyorlar, çeşit çeşit mantarlarımız var. Sivas'ın kuzeye açılan bu kapısını da Sivas halkının bilmesinde, değerlendirmesinde ve görmesinde fayda var. İnşallah bundan sonra kışın da konaklamayı dahil ederek misafirlerimizi daha iyi ağırlayacağız."