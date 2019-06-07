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Egzotik havyan operasyonu! İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da, sosyal medya üzerinden egzotik hayvan satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında bir öğretmenin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. 1 adet Kraliyet Kobra cinsi beyaz yılan, 1 adet 80 santimetre uzunluğunda kahverengi İguana, 1 adet Sakallı Ejder cinsi kertenkele ve 1 adet Leopard Gecko cinsi kertenkele ele geçirildi.

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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, CİTES sözleşmesi gereği alınıp satılması özel izne tabi olan egzotik hayvanların sosyal medya üzerinden alınıp satıldığını tespit etti...
 
MÜŞTERİ KILIĞINDA OPERASYON DÜZENLENDİ
 
Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre kaçakçılık polisi, müşteri kılığında sosyal medya üzerinden bu hayvanları satan kişilerle iletişime geçti.
 
10 BİN LİRAYA İGUANA SATAN ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI
 
 
İlk operasyon, 80 santimetre uzunluğundaki kahverengi İguana'yı 10 bin liraya satmaya çalışan öğretmen T.A.'ya yapıldı. T.A. Gözaltına alınırken satmaya çalıştığı İguana'ya el konuldu.
 
BEYAZ KOBRA VE LEOPARD GECKO KERTENKELE
 
Daha sonra, tehkileki bir tür olarak nitelendirilen Leopart Gecko Geco cinsi kertenkele ve Kraliyet Kobra cinsi beyaz yılanı satmaya çalışan F.A.T. ve Y.S. Suçüstü yapılarak gözaltına alındı.
 
SAKALLI EJDER'İ DE SATAMADILAR
 
 
Müşteri kılığında operasyonlarını sürdüren polis, Sakallı Ejder'i 550 liraya satmaya çalışan A.G.'yi de gözaltına aldı.
 
ZANLILARA KAÇAKÇILIKTAN ADLİ İŞLEM YAPILDI
 
Operasyonda gözaltına alınan, T.A., F.A.T., Y.S. Ve A.G.'ye 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı...
 
EGZOTİK VAHŞİ HAYVANLAR HAYVANAT BAHÇESİNE TESLİM EDİLDİ
 
Operasyonlarda elegeçirilen, beyaz Kobra yılanı, İguana, Sakallı ejder, Leopart Gecko Geco Kertentele ve Sakallı Ejder cinsi kertenkele Darıca Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.
 
(Habertürk)

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