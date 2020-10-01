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Ehliyetsiz hafriyat kamyonu kullanan şoföre ceza kesilip aracı trafikten men edildi

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul'daki hafriyat kamyonlarını denetledi. Ekipler aşırı yük taşıyan şoförlere ceza kesti. Ehliyetsiz kamyon kullandığı tespit edilen Suriyeli sürücüye de ceza kesilerek aracı trafikten men edildi.

DHA01 Ekim 2020 Perşembe 12:55 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 12:56
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Hafriyat kamyonlarının brandalarını, yüklerini ve sürücülerin evraklarını kontrol eden ekipler evrakları eksik olan ve kurallara uymayan sürücülere ceza kesti.

İsmini vermek istemeyen bir sürücü denetimler hakkında, "Denetimleri yerinde buluyorum. Herkesin can güvenliği için yapılması gerekiyor. Onlar da görevini yapıyor." dedi. Bir başka hafriyat kamyonu şoförü Bülent Özsoy da, "Şu anda evrakım eksik değil. Tüm belgelerim tam. Ama eksiği olduğu zaman yazıyorlar." diye konuştu.

EHLİYETİ OLMAYAN SURİYELİ ŞOFÖRE CEZA

6 yıldır Türkiye'de olduğunu belirten Suriyeli sürücüye ekipler, ehliyetsiz araç kullanmaktan, pasaportunu yanında bulundurmamaktan ceza kesti. Kullandığı araç ise trafikten men edildi. Araç sahibine ve sürücüsüne toplamda 6 bin 274 lira ceza kesildi. Suriye uyruklu o sürücü, "Polis gördü yanına çağırdı. Evraklarımı istedi. Ceza yazıyorlar" dedi.

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