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Ehliyetsiz sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

İstanbul Sultanbeyli'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak bir kişiye çarptıktan sonra iş yerine girdi. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA7 Temmuz 2021 Çarşamba 09:18 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 09:18
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Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen 17 yaşındaki M.B'nin kullandığı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak, yol kenarında yürüyen Yusuf Taşkın'a çarpıp, iş yerine girdi. Çevredekiler, ağır yaralanan 63 yaşındaki Yusuf Taşkın'ın yardımına koştu. Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Taşkın, ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan sürücü M.B, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen hafif ticari aracın yol kenarında yürüyen yayaya çarpıp iş yerine girdiği görülüyor. Kaza sonrası hafif ticari araçtan 3 kişinin panik halinde indiği ve çevredekilerin yaralının yardımına kameraya koştuğu yansıyor. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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