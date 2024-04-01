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Ehliyetsiz sürücü yaya geçidindeki gence çarptı: Yakalanan şüpheli tutuklandı

Beylikdüzü'nde, yaya geçidindeki kişiye çarptıktan sonra kaçan ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

AA1 Nisan 2024 Pazartesi 21:14 - Güncelleme:
Ehliyetsiz sürücü yaya geçidindeki gence çarptı: Yakalanan şüpheli tutuklandı
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Alınan bilgiye göre dün, Ç.E. (17) idaresindeki 34 FUZ 688 plakalı otomobil, Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına arkadaşlarıyla geçen S.M'ye (17) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan S.M'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kazanın ardından kaçan ehliyetsiz sürücü Ç.E'yi yakaladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, hakimlikçe tutuklandı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

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