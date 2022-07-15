EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi: Egeli ihracatçılar, 17 milyar 934 milyon doları Türkiye'ye kazandırdı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB'nin 2022'nin ilk yarısında 207 farklı ihraç pazarına ulaşarak 135 ülke ve bölgeye ihracatını artırmayı başardığını söyledi. Eskinazi, "Geleneksel ticaret ortağımız ve yeşil dönüşümü küresel gündemin merkezine taşıyan Avrupa Birliğine (AB) ihracatımız 2022'nin ilk yarısında yüzde 22 artışla 4 milyar 349 milyon dolarlık hacme ulaştı. 2022'in ilk yarısında 23 AB ülkesine ihracatımız artarken, EİB'nin toplam ihracatında AB'nin payı yüzde 46, Avrupa kıtasının ihracatımızdaki payı ise yüzde 54 olarak kayıtlara geçti. Türkiye tedarikte alternatif ülke olarak ilk sırada. Ancak bu fırsatı kaçırmamak ve kalıcı hale getirmek; sürdürülebilirlik, yeşil enerji, döngüsel üretim, dijitalleşmeye yönelik yaptığımız yatırımlarla mümkün. Örneğin Avrupa ülkeleri geleceğin enerji sisteminde önemli rol alacak hidrojen yatırımlarını ve kapasitelerini artırarak 10 milyon ton yeşil hidrojen üretimi hedefliyor. Hidrojen için küresel talebin 2030'a kadar 210 milyon tonu aşacağı öngörülüyor" dedi.

G7 VE BRICS VURGUSU

G7 ülkelerinin dünya nüfusunun yüzde 9,8'ini, dünya ekonomisinin ise yüzde 43,4'ünü oluşturduğuna değinen Jak Eskinazi, BRICS ülkelerinin ise dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını, dünya gayri safi yurt içi hasılasının ise yüzde 25'ini oluşturduğunu belirterek "Bu sene G7 zirvesinin en somut çıktısı 'Çin'in İpek Yolu' olarak nitelendirilen 'Kuşak ve Yol' projesine alternatif bir girişim olan 'Küresel Altyapı ve Yatırım için Ortaklık Planı'ydı. G7 ile neredeyse eş zamanlı düzenlenen BRICS Zirvesi'nde ise 'Küresel Kalkınma ve Güney-Güney İşbirliği Fonu' oluşturuldu. İnsanlığın geleceğini şekillendirecek ekonomik ittifaklar; iklim değişikliği, sağlık, cinsiyet eşitliği, yeşil enerji ve dijitalleşme başlıklarında yani sürdürülebilir kalkınma gündemi üzerinden ilerliyor. EİB olarak G7 ülkelerine ihracatımızı 2022 yılının ilk 6 ayında yüzde 19 artırarak 3 milyar 437 milyon dolara, BRICS ülkelerine ise yüzde 10 artışla 503 milyon dolara çıkardık. Dünya ekonomisinin altyapısını değiştiren bu gelişmeler paralelinde yeni stratejiler belirlememiz gerekiyor" diye konuştu.

AB'DEN SONRA EN FAZLA İHRACAT AMERİKA ÜLKELERİNE

2022 yılının ilk altı ayında ülke gruplarına göre EİB'nin ihracatında belirgin artışlar yaşandığını açıklayan Eskinazi sözlerine şöyle devam etti: "Türk Cumhuriyetleri yüzde 55 artışla 159 milyon dolarla en fazla ihracatımızı yükselttiğimiz bölge oldu. Amerika ülkelerine yüzde 22 artışla 1 milyar 84 milyon dolar, Orta Doğu ülkelerine yüzde 30 artışla 1 milyar 30 milyon dolarlık ürün satıldı. Afrika ülkelerine yüzde 37 artışla 787 milyon dolar ihracatımız var. Diğer Avrupa ülkelerine yüzde 17 ilerlemeyle 674 milyon dolar, eski Doğu Bloku ülkelerine 419 milyon dolar, serbest bölgelere yüzde 4 artışla 156 milyon dolar ihracat yaptık."

ALMANYA, ABD, BİRLEŞİK KRALLIK İLK ÜÇTE

2022'nin ilk yarısında Almanya'nın yüzde 17 artışla 997 milyon dolarla birinci sıradaki yerini koruduğunu açıklayan Eskinazi, EİB'nin ihracatındaki ilk 10 ülkeye değindi. Eskinazi, şöyle konuştu: "İlk yarıda ihracatımızda ABD yüzde 28 artışla 758 milyon dolarla ikinci sırada, Birleşik Krallık ise yüzde 11 yükselişle 542 milyon dolarla en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz üçüncü ticaret ortağımız arasında yer alıyor. İtalya'ya ihracatımızı yüzde 19 artışla 562 milyon dolara, İspanya'ya yüzde 19 artışla 491 milyon dolara, Hollanda'ya yüzde 25 artışla 390 milyon dolara, Fransa'ya yüzde 9 artışla 372 milyon dolara, Belçika'ya yüzde 36 artışla 265 milyon dolara, İsrail'e yüzde 22 artışla 242 milyon dolara, Romanya'ya yüzde 69 artışla 222 milyon dolara taşıdık."

ASYA VE OKYANUSYA ÜLKELERİNE 613 MİLYON DOLAR İHRACAT

Jak Eskinazi, 2022 yılının ilk yarısında Asya ve Okyanusya ülkelerine yüzde 4 artışla 613 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerinden bahsederek "EİB olarak Uzak Doğu ülkeleriyle ihracatımız incelendiğinde; Çin'e Ocak-Haziran döneminde 120 milyon dolar, Japonya'ya yüzde 23 ivmeyle 63 milyon dolar, Güney Kore'ye 26 milyon dolar, Hong Kong'a 14 milyon dolar, Tayvan'a 6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Güney Asya'da ihracatımızı Hindistan'a yüzde 176 artırarak 122 milyon dolara çıkardık. Pakistan'a 44 milyon dolar, Bangladeş'e yüzde 50 artırarak 20 milyon dolar, Sri Lanka'ya yüzde 30, Afganistan'a yüzde 11 büyüttük. Asya Pasifik bölgesinde ise ihracatımız Malezya'ya yüzde 45, Singapur'a yüzde 7, Tayland'a yüzde 28 arttı."