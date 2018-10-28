e-ihale ile gümrükten satış sistemine yeni model

Pekcan, yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığının e-ihale ile gümrükten satış sistemiyle tasfiyelik hale gelen başta araçlar olmak üzere, elektronik eşya, mutfak eşyası, mobilya, tekstil ürünleri, ayakkabı, çanta ve aksesuarlar ile tüketilebilir nitelikteki gıda ürünlerinin satışa çıkarıldığını hatırlattı.

Bu ihalelere vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Pekcan, her geçen gün sistemin yaygınlığının ve kullanıcı sayısının arttığını ifade etti.

Sistemi daha etkili ve yaygın hale getirmek amacıyla tasfiyelik eşya ve araçların satışlarını kapalı teklif yöntemi yerine açık artırma e-ihale yöntemiyle gerçekleştireceklerine dikkati çeken Pekcan, böylece sistemin daha şeffaf, katılımcı ve rekabete açık olacağını kaydetti.

Yeni yöntemle yapılacak ihalelerle araç ve eşyanın daha etkin bir şekilde ekonomiye kazandırılmasının öngörüldüğünü belirten Pekcan, çok daha fazla katılımcıya erişerek tasfiye gelirlerinde artış sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Pekcan, e-ihale sistemiyle vatandaşların ihaleye girmesindeki coğrafi ve mekansal kısıtların ortadan kaldırılarak katılımın önemli ölçüde basitleştirildiğini, vatandaşların www.eihale.gov.tr adresinden ve e-Devlet üzerinden ihalelere erişebileceğini ifade etti.

Bakan Pekcan ayrıca vatandaşların mobil uygulama ile de sisteme kolayca girebileceğine dikkati çekti.

- İhaleler nasıl yapılacak?

Pekcan, açık ihale usulü yöntemiyle e-ihale ile gümrükten satış sistemine ilişkin şu bilgileri aktardı:

“Türkiye’de yerleşik olan gerçek ve tüzel kişiler sisteme ücretsiz şekilde üye olabilmektedir. Katılımcılar ihale için verilmiş olan en yüksek iki teklifi anlık görebilecek. Eşya ve araçlar 3 gün ilanda, 3 iş günü de teklife açık olacak, bu süre içerisinde bulunduğu yerde görülüp incelenebilecek. Katılımcıların e-ihalelere teklif verebilmesi için sistemde ihaleye esas bedelin yüzde 10’u kadar teminatlarının olması gerekecek. En yüksek teklifi veren katılımcı eşya bedelini ödeyerek 10 gün içerisinde eşya veya aracı bulunduğu yerden teslim alabilecek.

Bu kişinin ödeme yapmaması halinde ise ikinci en yüksek teklif sahibi aynı koşullarda ihaleyi kazanmış olacak. İhale bedelinin yatırılmaması halinde teminatlar iade edilmeyecek, bunun tekrarında ise idari yaptırım olarak kişiler belli sürelerle ihalelere katılmaktan men edilecek.”

Pekcan, Ticaret Bakanlığı çalışanları ve birinci derece yakınlarının e-ihalelere katılamayacağının da altını çizdi.

- 8 ayda 187,5 milyon liralık hasılat

Öte yandan Pekcan, bu yılın 8 ayında e-ihale sistemiyle 3 bin 927 araç ve 3 bin 684 eşya grubu satışı yapılarak toplam 187 milyon 494 bin lira hasılat elde edildiğini bildirdi.

Sistemin üye sayısının 180 bini aştığını ifade eden Pekcan, akıllı telefonlar için geliştirilen mobil uygulamanın ise 125 bin kullanıcıya ulaştığını sözlerine ekledi.