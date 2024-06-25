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Ekiplerden anında müdahale! Yolun ortasında 3 bomba bulundu

Kosova'nın Poduyeva şehrinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 50 kilogramlık patlamamış 3 bomba bulundu. Bulunan bombaların mayın temizleme ekiplerinin planıyla uygun zamanda imha edileceği kaydedildi.

AA25 Haziran 2024 Salı 21:56 - Güncelleme:
Ekiplerden anında müdahale! Yolun ortasında 3 bomba bulundu
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Kosova Güvenlik Gücü (FSK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Priştine-Poduyeva kara yolunda yapılan çalışmalarda, 2. Dünya Savaşı'ndan kalan 3 adet "Alman SC-50 Bombası"nın bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu bombaların, FSK ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesindeki Amerikan mayın temizleme ekiplerince çıkarıldığı belirtildi.

Shakovic köyü yakınında bulunan bombaların güvenli bir yere taşındığı ve mayın temizleme ekiplerinin planıyla uygun zamanda imha edileceği kaydedildi.

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