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Ekipleri alarma geçiren ihbar! Dakikalarca aradılar

Adıyaman'da, ‘Bir kişi bıçaklayıp boş araziye attılar' ihbarını alan polis ekipleri ile sağlık ekipleri, arazide dakikalarca yaralı aradı.

IHA11 Temmuz 2022 Pazartesi 07:09 - Güncelleme:
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Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi Karadağ Ormanlık alanı yakınlarında bir minibüs içerisinde bulunan bir şahsın kimliği belirsiz iki şahıs tarafından bıçaklanarak boş arazi içerisine atıldığı ihbarını alan 112 Acil Çağrı Merkezi, belirtilen bölgeye çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk etti. Polis ekipleri ile sağlık ekipleri boş arazi ve çevresinde incelemelerde bulundu. Boş araziyi ve çevresini didik didik arayan ekipler her hangi bir yaralıya rastlayamadı. Bu esnada boş arazi yakınlarından geçmekte olan ve durumundan şüphelenilen bir minibüs durdurulmak istendi.

Polisin dur ikazına uymayan minibüs ile polis arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Durdurulan minibüs sürücüsü ile minibüste bulunan bir şahıs araçtan indirilerek kelepçelenip ekip otosuna bindirildi. Minibüste incelemelerde bulunan polisler her hangi bir suç unsuruna rastlayamadı. Minibüs sürücüsü A.Y., isimli şahıs 1.28 promil alkollü çıkarken minibüsün muayenesinin olmadığı sürücünün ise mevcut olan ehliyetinin minibüs kullanmaya uygun olmadığı tespit edildi. Minibüs, trafikten men edilerek otoparka çekilirken sürücü A.Y'ye ise toplam 5 bin 896 TL para cezası uygulandı. Cezai işlemleri uygulanan şahıslar bulundukları yerden gönderilirken polis ekipleri ise yaptıkları araştırmalar sonucunda bıçaklama olayının asılsız olduğunu anlamaları üzerine olay yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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