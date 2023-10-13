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Ekiplerin ''dur'' ihtarına uymadı: Otomobilden uyuşturucu çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde narkotik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde ve içerisindeki 3 şahsın üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA13 Ekim 2023 Cuma 16:18 - Güncelleme:
Ekiplerin ''dur'' ihtarına uymadı: Otomobilden uyuşturucu çıktı
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri düzenledikleri operasyon çerçevesinde takibe aldıkları ve içerisinde 3 şüpheli şahsın bulunduğu otomobile Ovaeymir Mahallesi Muğla Yolu üzerinde 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına otomobil ile kaçarak cevap veren şüpheliler yaşanan kısa süreli kovalama sonucu yakalandı. Otomobil ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda; 20 gram esrar maddesi, 50 gram metamfetamin ve 10 gram kokain ele geçirildi. Otomobildeki şüpheliler E.K. (37), İ.Ş. (22) ve A.C.K. (34) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve İ.Ş. adli kontrol şartı ile salıverilirken, A.C.K. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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