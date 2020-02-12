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Beytüşşebap'ta ekiplerin sarkıt nöbeti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan dondurucu soğukların ardından oluşan sarkıtlar, karayolları ekiplerince temizleniyor.

IHA12.02.2020  10:38 - Güncelleme: 12.02.2020  10:38

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle yolda dev sarkıtlar oluştu. Karayolları ekipleri, kardan kapanan yolları açtıktan sonra sarkıt nöbeti tutmaya başladı. Ekipler, trafik akışına engel olan ve yaklaşık 3 metreyi bulan dev sarkıtları kepçe vasıtasıyla kırmaya çalışıyor.

Karayolları ekibinde bulunan Abdulkerim Aykut kepçe ağzında gün boyu sarkıt kırdığını söyledi. Aykut, "Günlerdir ilçede soğuklar hakim çok soğuk olmasına rağmen kardan kapanan yollarımızı sürekli açık tutmaya çalışıyoruz. Bu alanda risk oluşturan sarkıtları kırmak için gün boyu burada olacağız. Bazen çözülüyor ve yola düşüyor sürücüler kaza yapmasın diye temizliyoruz" dedi.

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