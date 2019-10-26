''Ekmeğimizin peşindeyiz''

62’nci gününe giren eylemde işçiler evlerinden getirdikleri yorgan ve battaniyelerle geceleyip, kurdukları ocakta çaylarını demliyor. İşçilerden Umut Aydoğan, “Gece gündüz nöbetleşe kalıyoruz. Haklı bir mücadele sürdürüyoruz. Haklı bir şekilde işe girip haksız bir şekilde işten çıkarılmak ve buna boyun eğmek bizlere yakışan bir hareket olmadığı için sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi. İşçilerden Nazmi Olgu da, “ Ekmeğimizin peşinde gidiyoruz. Direniyoruz. Hiç kimseye zararımız olmadı. Taşkınlık yapmadık. Ekmeğimizi istiyoruz. Soğukta betonun üstünde yatıyoruz. Battaniyelerimiz var” diye konuştu. Rıdvan Aydoğdu ise “An geliyor yemeksiz de kalıyoruz. Hak-İş sendikamız var yardımcı oluyor. Vatandaşlarımızdan Allah razı olsun gerekli destekleri veriyorlar” ifadelerini kullandı.