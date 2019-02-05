Ekmek arası tavuk dönerin içinden uyuşturucu hap çıktı
Denizli'de uyuşturucudan gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 2 şüpheliye, ekmek arası tavuk döner içinde uyuşturucu hap getiren 1 kişi gözaltına alındı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 3 şüpheliyi de tutukladı.
- DHA
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz Pazar günü, Pamukkale'de uyuşturucu sattığı belirlenen kişilere yönelik operasyon yaptı. İki kişinin yaşadığı bir eve baskın yapan polis ekipleri, 42 gram eroin buldu. Evdeki Y.T ve Y.C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, dün adliyeye sevk edildi.
Adliyedeki işlemleri sürerken ikiliye, arkadaşları M.E. ekmek arası tavuk döner getirdi. Yiyeceği kontrol eden polis, şaşkına döndü. Ekmek arasındaki tavuk dönerde 2 uyuşturucu hap ile 5 gram bonzai bulundu. M.E. de gözaltına alındı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Y.T. ve Y.C. ile M.E.'yi tutukladı.
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