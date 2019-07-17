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Ekmek fırınındaki sağlıksız ortam görevlileri bile şaşırttı

İzmir'in Buca ilçesinde, eski bir ekmek fırınının üretim alanındaki tablo görenlere hayrete düşürdü. Buca Belediyesi zabıta ekiplerinin denetimi sırasında ortaya çıkan görüntüler sonrası, işletmeye sağlıksız koşullarda üretim yaptığı için cezai işlem uygulandı.

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Buca ilçe genelinde, gıda üretimi yapan işletmelerin insan sağlığına ve yönetmeliğe aykırı üretim yapmamaları için denetimlere ara vermeden devam eden Buca Beledisi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte ekmek üreten bir işletmeyi denetledi. İzmir Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimler sırasında görevliler bile gözlerine inanamadı.
 

EKMEK FIRINI DEĞİL RESMEN KÖMÜR DEPOSU

Buca Kasaplar Meydanı yakınlarında tek katlı eski ekmek fırınında, kir ve pas bağlamış duvarlarda asılı iş önlüklerinden yerde duran paslı fırın tepsilerine, açık tuvaletten hamur teknelerine kadar birçok alanda insan sağlığını tehlikeye atacak ve yönetmeliğe aykırı unsurlar tespit edildi. 
 
Korkunç tabloyla karşı karşıya kalan ekipler, derhal işletme hakkında yasal süreci başlatarak cezai işlem uyguladı. İlçe genelinde gıda üretimi yapan işletmelere düzenlenen denetimlerin artarak devam edeceğini ifade eden zabıta ekipleri, işletmeleri standart ve yönetmeliklere uygun üretim yapmaları konusunda uyardı.

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