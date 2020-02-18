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Güncel

Ekmek fırınlarından para çalan 2 kişi tutuklandı

Kayseri'de, 4 ekmek fırınından toplam bin 300 TL para çalan ve polis ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA18 Şubat 2020 Salı14:59 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 14:59

Olay, geçen 1-15 Şubat tarihleri arasında Kocasinan ilçesindeki Erkilet Dere Mahallesi, Mithatpaşa Mahallesi ve Seyrani Mahallesi'nde bulunan 4 ekmek fırınında meydana geldi. Fırına giren hırsızlar, 4 ekmek fırınından toplam bin 300 TL para çaldı. Fırın sahiplerinin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık olayını Ömer T. (27) ve Mustafa K'nın (20) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla kaldıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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