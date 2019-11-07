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Ekmek tandırına düşen küçük Fatma Nur yanarak yaralandı

Iğdır'da evin bahçesinde oyun oynarken annesinin ekmek pişirmek için yaktığı tandıra düşen, ayak ile bacakları 2. ve 3. derece yanan 3 yaşındaki Fatma Nur Çakmaz, Erzurum'da tedaviye alındı.

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Iğdır'da yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe Çakmaz, 5 günce evin bahçesindeki tandırı ekmek pişirmek için yaktı.

Mutfağa hamur almaya giden Çakmaz, dışarda oynayan kızı Fatma Nur'un bağırması üzerine bahçeye koştu.

Kızının tandıra düştüğünü gören anne, Fatma Nur'u çıkarıp 112 Acil Servisi aradı.

Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Bacak ve ayaklarında 2 ve 3. derecede ağır, ellerinde ise hafif yanıklar oluşan kızın, yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Fatma Nur'un babası Sadullah Çakmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin evin bahçesinde ekmek pişirmek için tandırı yaktığını belirterek, "Eşim mutfaktan hamur almaya gittiğinde kızım tandıra düştü. Tandırımız da eski yapı olduğu için çocuk görmüyor ve direkt içine düşüyor. Kalçası, bacak ve ayakları derin şekilde yandı. İnşallah tez zamanda kızım kurtulur." diye konuştu.

- Ayak parmak uçlarının kesilme ihtimali var

Kızının ayak parmaklarının ağır şekilde yandığını ifade eden Çakmaz, parmak uçlarının kesilme ihtimalinin de olduğunu aktardı.

Baba Çakmaz, BEAH Yanık Merkezindeki doktor ve personele teşekkür ederek, şunları kaydetti: "Doktorlarımız ve personel çok ilgili, hepsinden Allah razı olsun. Tedavimiz güzel geçiyor, hastane imkanları çok iyi. Devletimiz, milletimiz var olsun. Sürekli işim yok, inşaatlarda çalışıyorum. İşsiz olduğum için kızımın dışarıdaki ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyorum. Aileler dikkatli olsunlar, eskiden kalma ve zeminde yapılan tandırları değiştirsinler, yüksek tandırlar yapsınlar. Bizim canımız, çocuğumuzun canı yandı, onların yanmasın."

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

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