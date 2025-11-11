Türkiye gündemine bomba gibi düşen iddianamede, İmamoğlu'nun "çıkar amaçlı suç örgütü lideri" olarak yer aldı. Savcılığa göre örgüt, belediye ihaleleri, iştirak şirketleri ve kişisel veriler üzerinden kurulan "Sistem" adı verilen yapı aracılığıyla hem ekonomik hem de siyasi kazanç sağlamayı amaçladı.

BEYLİKDÜZÜ'NDEN BAŞLAYAN YAPILANMA

İddianameye göre örgütün temelleri, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde atıldı.

O dönemde belediye ihaleleri, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı, firmalardan "Cumhurbaşkanına yardım ediyorsun" denilerek para toplandığı ileri sürüldü.

Savcılık kayıtlarına göre, bu paralar "İmamoğlu sistemi" olarak adlandırılan yapıya aktarılıyor, elde edilen gelir hem kişisel zenginleşme hem de siyasi hedefler için kullanılıyordu.

CHP'Yİ ELE GEÇİRME PLANI

İddianamede yer alan tanık ifadelerine göre, örgütün ilk hedefi CHP içinde güç kazanarak partiyi kontrol altına almaktı.

"Delege seçimlerinde fon kullanılarak partinin yönetimini ele geçirmek" hedefinin, Ekrem İmamoğlu'nun gelecekteki Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir basamak olarak planlandığı belirtildi.

FETÖ'NÜN HİMMET SİSTEMİNE BENZETİLEN YAPI

Savcılık, İmamoğlu'nun kurduğu bu sistemi, FETÖ'nün "himmet" düzenine benzetti.

İddianamede yer alan bilgilere göre, belediye ihaleleri paravan şirketlere yönlendiriliyor, alınan ihalelerden yüzde 10-15 oranında pay örgüte aktarılıyordu.

Bu yolla elde edilen paraların "Sistem" adını verdikleri kasada toplanarak 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlık amacıyla kullanıldığı belirtildi.

İSTANBUL SENİN UYGULAMASIYLA VERİ SKANDALI

İddianameye göre örgüt, "İstanbul Senin" uygulaması aracılığıyla 4 milyondan fazla vatandaşın kişisel verisini izinsiz topladı ve yurt dışına aktardı.

Uygulamanın arkasında İsviçre merkezli bir şirketin olduğu, verilerin "Cambridge Analytica" modeline benzer şekilde analiz edilerek siyasi propaganda amaçlı kullanıldığı ifade edildi.

Bu faaliyetlerin hem "kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesi" hem de "siyasal-casusluk" kapsamına girdiği vurgulandı.

KÜLTÜR A.Ş. VE MEDYA A.Ş. ÜZERİNDEN FON AKTARIMI

İddianamede, İBB iştirakleri Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş.'nin örgütün finans ayağı olarak kullanıldığı bilgisi yer aldı.

Bu şirketler üzerinden yapılan ihalelerin belirli kişi ve firmalara yönlendirildiği, milyonlarca liralık kamu zararına neden olunduğu belirtildi.

Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas'ın ifadelerine göre, seçim kampanyalarına yönelik medya fonları da bu kanallar üzerinden oluşturuldu.

CASUSLUK VE ULUSLARARASI BAĞLANTILAR

Savcılığın yürüttüğü incelemede, örgüt üyesi Hüseyin Gün'ün yurt dışı istihbarat mensuplarıyla irtibatlı olduğu, İngiliz MI6 ve Amerikan CIA bağlantılı isimlerle temasta bulunduğu tespit edildi.

Gün'ün aynı zamanda FETÖ'nün İngiltere yapılanmasıyla da temas halinde olduğu iddianamede yer aldı.

MOTORİZE DÖVİZCİLERLE PARA TRAFİĞİ

Tanık ifadelerine göre, örgüt rüşvet ve ihalelerden gelen paraları "motorize dövizciler" aracılığıyla dolar cinsine çevirip villalardaki gizli kasalarda saklıyordu.

Paraların bir kısmı "EKO Sistem" adı verilen yapıya, bir kısmı ise CHP içi siyasi faaliyetlerin finansmanına aktarılıyordu.

Bağımsız hukukçular, soruşturmanın Türkiye'de yerel yönetimlerdeki yolsuzluk sistemlerine karşı atılmış önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

Kamu kaynaklarının siyasi hedefler uğruna kullanıldığı iddiası, "Temiz Belediye, Güçlü Türkiye" kampanyasının da sembolü haline geldi.

