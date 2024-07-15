Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği'nin (KAMADER) "Temiz Çevre, Sağlıklı Yaşam ve Sürdürülebilir Balıkçılık Projesi" kapsamında Derince Tahtalı Göleti'nde istilacı türle mücadele ve popülasyonun artırılması için yarışma düzenlendi.
Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi. Aynı zamanda programa destek olan kurum yetkililerine de KAMADER Başkanı Engin Uztürk tarafından plaket takdim edildi.
Programda konuşan KAMADER Başkanı Uztürk, "8 ay süren projenin en can alıcı etkinliklerini hep birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu balığı oltayla temizlemenin mümkün olmadığını bizler de biliyoruz" dedi.
İsrail sazanının istilacı bir tür olduğuna dikkat çeken Uztürk, "Gerçek sazanlarımızın popülasyonunu azalttığını gördük. Bunun üzerine farkındalık oluşturmak adına bu projeyi gerçekleştirdik" diye konuştu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz ise, "Bunlar hayvanları da kendilerine benzetmişler. Böyle bir yapı. Balıkları bile siyonist. Siyonizmi balıkçılıkta bile işletiyorlar" ifadelerini kullandı.