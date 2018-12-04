Ekonomi alanında düzenlemeler içeren teklif için görüşmeler tamamlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulması, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesi, işsizlik ödeneğinde devamsızlık nedeniyle ödememe durumunun ortadan kaldırılması gibi düzenlemeler içeren "torba teklif"in tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklif sahibi olarak AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, komisyona bilgi verdi.

Teklifin, 71 maddeden oluştuğunu anımsatan Altunyaldız, bunun kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla çeşitli alanlarda ihtiyaç duyulan düzenlemeleri içerdiğini söyledi.

Altunyaldız, teklifte, terörle kahramanca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına sağlanan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, kira bedelinin belirlenmesinde Üretici Fiyat Endeksi yerine Tüketici Fiyat Endeksi artış oranının esas alınması, konut hesabına katılanlara uygulanan devlet katkısı tutarının artırılması gibi düzenlemelerin bulunduğunu anlattı.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "torba yasa"lara karşı olduklarını vurgulayarak, Mecliste kanun tekliflerinin usul ve esasları hakkında bir düzenleme yapılması gerektiğini savundu.

Teklifle, yaşlılık aylıkları için alt sınırın 1000 lira olarak belirlendiğini ifade eden Kalaycı, "Bu uygulamayı destekliyoruz ama genel anlamda emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri düzenleyecek bir intibak yasası gerekiyor." diye konuştu.