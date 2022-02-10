''Ekonomi-Finans Muhabirliği Eğitim Programı''nın ilki İstanbul'da yapıldı

AA 10 Şubat 2022 Perşembe 09:23 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 09:25

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, ekonomi ve finans alanında habercilik yapan veya kariyerini bu alanda ilerletmek isteyen basın mensuplarının yetiştirilmesi ve kamuoyuyla daha etkin, etkili ve doğru haberler paylaşılabilmesi amacıyla hayata geçirilen "Ekonomi-Finans Muhabirliği Eğitim Programı"nın ilki, 7-8 Şubat tarihlerinde yapıldı.

İki gün süren eğitim programının açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan yaptı.

Sermaye piyasaları, bankacılık, sigortacılık, katılım finans ile finansal teknolojiler (fintek) gibi konuların yer aldığı eğitim programı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Anadolu Ajansı'nda (AA) çalışan, ekonomi-finans alanında habercilik yapan yaklaşık 30 basın mensubunun katılımıyla tamamlandı.



Sermaye piyasaları, bankacılık ve sigortacılığın regülasyon yapısı, söz konusu alanlarda faaliyet gösteren kurumların temel görev tanımları ve idari yapıları, ekonomideki yerleri, ekonomi-finans haberciliğindeki kritik önemleri, söz konusu piyasaların genel işleyişi, işlem gören ürünler, piyasa verilerine ulaşma yöntemleri gibi içeriklerin yer aldığı programda, katılım finans ve finansal teknolojiler konuları da ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın İstanbul Sultanahmet'te yer alan İl Müdürlüğü'nde düzenlenen eğitim programının, ilerleyen dönemde tüm medya kuruluşlarını kapsayacak şekilde devam etmesi planlanıyor.

- "FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN ARTMASI NOKTASINDA EKONOMİ-FİNANS MUHABİRLERİNE ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR"



Açıklamada söz konusu programın açılışındaki konuşmasına yer verilen Prof. Dr. Fahrettin Altun, grafikleri ve tabloları anlayan, para hareketlerini yorumlayabilen, ülkenin potansiyelini, üretim-tüketim alışkanlıklarını bilen ve bunları anlaşılır bir dille kamuoyuna aktarabilen ekonomi muhabirlerinin gazetecilik mesleğinde farklı bir konuma geleceğini dile getirdi.

Altun, Türkiye'de yatırımların, tasarrufların artması için finansal okuryazarlığın yaygınlaşmasının çok büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, finans okuryazarlığının artması noktasında da alan muhabirlerine önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Sadece Türkiye'nin ekonomisini bilmenin yeterli olmadığını, uluslararası finans sisteminin nasıl işlediğini kavrayan, yeni iletişim teknolojilerine hakim, analiz yeteneği güçlü, interaktif iletişim kurabilen muhabirlerin ekonomi basınının geleceğinde söz sahibi olacağını belirten Altun, "Manipülasyonlara açık bir alan olan ekonomi muhabirliğinde donanımlı gazetecilerin yetiştirilmesi son derece önemlidir. Her geçen gün büyüyen, gelişen bir ekonomiye sahip ülkemizde ekonomi basınının haber bulma sıkıntısı yaşamadığı hepimizin malumudur. Türk ekonomisinin yarattığı fırsatların, büyümenin ekonomi basınımız tarafından da değerlendirileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın basın mensuplarının mesleki gelişimlerine katkı sunmak ve çalışma şartlarını iyileştirmek için birçok faaliyet ve proje gerçekleştirdiğine değinirken, hayata geçirilen Ekonomi-Finans Muhabirliği Eğitim Programı'nın da bu kapsamda yer aldığını, muhabirlere ciddi katkılar sağlayacağını bildirdi.

- "ORTAK BİR AKADEMİNİN İYİ BİR FİKİR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"



Prof. Dr. Göksel Aşan ise etkinlikle, finansal piyasaların kurumsal yapılanmaları, terminolojisi ve işleyişleri hakkında katılımcıların bilgilendirilmesini, ülkemizde ihtiyaç duyulan ekonomi-finans alanındaki uzman basın mensuplarının yetiştirilmesini amaçladıklarını dile getirdi.

Konuşmasında, kavramlara ne kadar hakim olunursa ve kavramlar ne kadar iyi kullanılırsa karşı tarafa anlatımın kolay sağlanacağını dile getiren Aşan, programın devamını getirmeyi istediklerini belirterek, "Burası bir başlangıç olur, başarılı olursa bunu bir akademiye de çevirebiliriz. 2 günlük eğitimle bitecek bir süreç değil. Eğer bir akademiye çevirebilirsek, ileri eğitimlerini de yapabiliriz. Böyle bir kaynağımız, gücümüz, bilgimiz var. Finans Ofisi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Ortak bir akademinin iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.