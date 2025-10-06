Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Enerji arz güvenliğinin en stratejik öneme geldiği bir dönemde yaşıyoruz. Enerji arzı güvenliği noktasında bizleri sınamakla dolu bir gelecek bekliyor. Enerji insanlık tarihinde uzun yıllar yıkıcı bir rekabetin konusu olmuştur.

Merhum Raif Karadağ'ın Petrol Fırtınası kitabı bir başucu eseridir. Zengin yer altı kaynaklarının üzerinde yaşayan insanlar yoksullukla boğuşurken, çok uzakta olan ülkeler büyüdü.

Enerji talebinin yükselmesi sadece nüfus artışına değil refah artışına da işaret etmektedir. Elektriğin kullanım alanı yaygınlaşmaktadır. Kullanım alanı giderek genişlemektedir. Geçen sene beyaz eşya satışları yüzde 7 oranında artışla 10 milyonu geçmiştir. 134 bin civarında elektrikli otomobil satıldı.

Doğal gaz kullanımında da benzer bir durumla karşı karşıyayız. 81 ilin tamamına doğal gazı ulaştırdık.

Türkiye olarak 2002'den bu yana ekonomik dinamizm içerisindeyiz. Kişi başına düşen milli gelirimizi 2024'te 15 bin 325 dolara çıkardık. 2025'in ikinci çeyreğinde kişi başı milli gelir 17 bin dolar seviyesine ulaştı.

2028 yılında ekonomimizi 1,9 trilyon dolarlık büyüklüğe, kişi başına düşen milli gelirimizi ise 21 bin dolar seviyesine çıkarmayı öngörüyoruz.

Sadece bu yılın ilk 8 ayında enerji ithalatı için 26 milyar dolar ödedik. Bu faturayı düşürebilmek için yoğun çaba içerisindeyiz.

Petrolde günlük tüketimimiz 1 milyon civarında. Bunun 160 bin varilini kendi kaynaklarımızdan temin ediyoruz.

Karadeniz gazı ve Gabar'daki petrol keşiflerimizde ciddi bir atılım yapsak da önümüzde görünen tablo halen kat etmemiz gereken mesafe var.

Sakarya gaz sahasından çıkarılan doğal gazı 3 yıldan daha az bir sürede milletin hizmetine verdik. 4 milyon hanenin gazını buradan karşılıyoruz.

2003 yılında doğal gaz tedarik ettiğimiz ülke sayısı sadece 5'ti. Bugün BOTAŞ 34 ülke ile doğal gaz ithalat ve ihracatı gerçekleştiriyor.

Enerjide de tam bağımsız hedefimize ulaşana kadar durmadan dinlenmeden koşturacağız. Ülkemizi enerji üstü haline getirecek projeleri hayata aldık. Tedarikçilerimizi çeşitlendirdik.

Şu anda 4 aktif sondaj ve 2 sismik arama gemisiyle dünyada beşinci sıradayız. Yeni gemilerimizin de envantere girmesiyle dördüncü sıraya yükseleceğiz.

Akkuyu Nükleer üs santralinde ilk elektriği inşallah çok kısa bir süre içinde vereceğiz. Akkuyu haricinde başka nükleer santral projelerimiz de var, bunlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor.

ABD ile imzaladığınız mutabakatla ileri reaktör teknolojileri gibi yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi öngörülüyor. (Enerji) Tedarik noktasında tek bir ülkeye, kaynağa ve tek bir hatta bağlı olmak ciddi riskler barındırmaktadır.

Yeşil enerjiye yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Bu yıl itibarıyla toplam yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık.

Enerji verimliliğini, tasarrufun da ötesinde sanayide rekabet gücümüzü artıran ve iklim kriziyle mücadelede elimizi güçlendiren bir unsur olarak görüyoruz.

Türkiye'nin iyiliğini düşünen hiç kimse bunlardan rahatsız olmaz. Ana muhalefetin haksız eleştirilerini maruz kalıyoruz. Ne diyelim uzaktan kumandayla ancak bu kadar siyaset yapılır.

Enerji verimliliği en temiz ve en ucuz enerji kaynağıdır. Hükümet olarak 2002'den beri enerji verimliliğimizi artırmaya dönük projeler yürüttük. Enerji verimliliğini en fazla artıran ülke olduk.

(Özgür Özel) Tek yapabildiği partisinde her gün bir yenisi patlak veren yolsuzluk, rüşvet ve irtikap saldırılarına ve skandallarına canlı kalkan olabilmek.