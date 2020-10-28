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  • Ekonomik güven endeksi, ekim ayında yüzde 4,8 artarak 92,8 değerine yükseldi
Güncel

Ekonomik güven endeksi, ekim ayında yüzde 4,8 artarak 92,8 değerine yükseldi

Ekonomik güven endeksi, ekim ayında yüzde 4,8 artarak 92,8 değerine yükseldi.

28 Ekim 2020 Çarşamba 10:10 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 10:10
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