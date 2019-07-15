Ekonomimiz zorlu sınavdan başarıyla çıktı

“Ülkemiz bundan üç yıl önce olağanüstü günler yaşadı. 15 Temmuz gecesi, FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen alçakça bir darbe teşebbüsünü hep beraber yaşadık. O melun gecede milli iradeyi savunmak için canlarını kahramanca feda eden demokrasi şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyorum. Bu süreçte demokrasimize hep birlikte sahip çıktık. Ekonomi dünyamız da bu zor günlerde çok iyi bir sınav verdi. Sanayimizde üretim çarkları bir an için bile olsa durmamış, bu anlamda o günlerde sanayiciler ve iş dünyası başarılı bir sınav vermişti.

BİZ ÇOK GÜÇLÜYÜZ

Tüm bu çabalarla Ekonomimiz, 15 Temmuz’da zorlu bir sınavdan alnının akıyla çıkmıştır. Bu süreçte ekonomimiz, bir yandan aksiyona geçme anlamında ne kadar çevik olduğunu, diğer yandan da ne kadar sağlam temellere dayandığını tüm dünyaya ispatladı. Şunun bilinmesi gerekir ki; bölgesinde ve dünyada başta ekonomi olmak üzere her zaman önemli roller oynamış olan Türkiye, aynı zamanda geleceğe yönelik büyük hedefleri olan bir ülkedir. Darbe girişimi sonrasında sergilenen birlik ve beraberlik, hepimize ne kadar güçlü olduğumuzu bir kere daha hatırlattı.

ÇALIŞMAYA DEVAM

Biz sanayiciler olarak da geçmişten gelen güçlüklerle savaşma, mücadele etme direncini, 2016’nın o zor günlerinde ve bugün fazlasıyla ortaya koyuyoruz. İş dünyası olarak hep şuna inandık: Türkiye’nin kalkınması, ekonomimizin gelişmesi için en iyi yol demokrasi yoludur.

Demokrasi, yeryüzündeki mevcut yönetim modelleri içerisinde en az kötü olanıdır. Atlattığımız o badireden sonra demokrasinin kıymetini her zamankinden daha fazla bilmeliyiz. Onu korumak konusunda da her zamankinden daha tavizsiz ve kararlı bir duruş sergilemeliyiz.