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Ekrem İmamoğlu, Belediye Başkanlığı görevini devraldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldı. İmamoğlu, göreve vekalet eden Vali Ali Yerlikaya'dan görevi devraldı ve 'İstanbul'umuzun çok şeye ihtiyacı var, Allah mahcup etmesin' dedi.

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İmamoğlu, görevi İstanbul valisi Ali Yerlikaya'dan devraldı. 
 
Yerlikaya: Görevimi şimdi Sayın İmamoğlu'na devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.
 
İmamoğlu ise şunları söyledi:
 
"Sayın valimize çok teşekkür ediyorum. İBB'nin mührünü devraldım. Elbette ki böyle kadim bir kentte belediye başkanlığı yapmanın kutsallığını herkes biliyordur. Bu şehrin maneviyatına, geçmişten bugüne hizmet görmüş tüm alanlarına sahip çıkacak, yanlışlardan sakınacak bir yönetim anlayışını ortaya koymayı istiyorum. İstanbul'umuzun çok şeye ihtiyacı var, Allah mahçup etmesin."

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