Ekrem İmamoğlu 'Benim tarzım bu' dedi

30.01.2020 07:49 - Güncelleme: 30.01.2020 07:49

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, Elazığ'da yaşanan depremde hayatını kaybeden 41 vatandaşın üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken'e gidip tatil pozları vermesine sert tepki gösterdi.

Yarkadaş, "Elazığ'da 41 kişi hayatını kaybetmişken İBB Başkanı'nın Erzurum'a gitmesi ve orada tatil yapması doğru olmamıştır" açıklamasında bulundu.

"BENİM TARZIM BU, TOPLUM DA BUNA ALIŞACAK"



Yarkadaş ayrıca "Çalışma arkadaşı bana, Ekrem Bey'in şunu ifade ettiğini söyledi; 'Benim tarzım bu, toplum da buna alışacak.'" dediğini belirtti.