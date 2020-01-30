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CHP'li Barış Yarkadaş tepki gösterip açıkladı: Ekrem İmamoğlu 'Benim tarzım bu' dedi

Ekrem İmamoğlu'nun deprem yardımı diye gittiği Elazığ'dan kış tatili için Erzurum Palandöken'deki kayak tesislerine geçti. Bu duruma CHP'li Barış Yarkadaş da tepki gösterdi.

30.01.2020  07:49 - Güncelleme: 30.01.2020  07:49

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, Elazığ'da yaşanan depremde hayatını kaybeden 41 vatandaşın üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken'e gidip tatil pozları vermesine sert tepki gösterdi. 

Yarkadaş, "Elazığ'da 41 kişi hayatını kaybetmişken İBB Başkanı'nın Erzurum'a gitmesi ve orada tatil yapması doğru olmamıştır" açıklamasında bulundu.

"BENİM TARZIM BU, TOPLUM DA BUNA ALIŞACAK"

Yarkadaş ayrıca "Çalışma arkadaşı bana, Ekrem Bey'in şunu ifade ettiğini söyledi; 'Benim tarzım bu, toplum da buna alışacak.'" dediğini belirtti.

Bisiklet almak için biriktirdikleri paraları depremzedelere bağışladılar

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