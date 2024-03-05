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Ekrem İmamoğlu ev hanımlarını küçümsedi! Sosyal medyada tepki yağıyor

Partisi, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında ev hanımlarını küçümsedi. Kendisine yöneltilen sotuya skandal ifadelerle cevap veren Ekrem İmamoğlu, 'Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim.' dedi. İmamoğlu'nun 'Kadınlar statüsünde demeyelim' sözlerine tepki yağdı.

5 Mart 2024 Salı 11:49 - Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu ev hanımlarını küçümsedi! Sosyal medyada tepki yağıyor
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31 Mart'ta yapılacak Mahalli Seçimlere terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'nin desteğiyle girmeye hazırlanan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir programda ev hanımlarını küçümsedi.

EKREM İMAMOĞLU EV HANIMLARINI KÜÇÜMSEDİ

CHP yandaşı Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını cevaplandıran İmamoğlu, bu sözleriyle büyük tepki çekti.

Küçükkaya'nın "Kadınlar çok AK Parti'ye oy veriyor diye bir analiz yapılmış" sözlerine yanıt veren İmamoğlu, "Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim." diyerek ev hanımlarını küçümsedi.

İMAMOĞLU BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

İmamoğlu'nun bu sözleri kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı.

İşte o tepkiler;

İMAMOĞLU'NDAN İSKİ İTİRAFI

Öte yandan İmamoğlu, aynı programda istemeden de olsa itirafta bulunarak "Sadece İSKİ tam bir rezalet" dedi. Sonrasında durumu toparlamaya çalışan İmamoğlu, "Iıı şey" diyerek sözlerine devam etti.

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