İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2024 Pazar / 20 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4504
  • EURO
    34,829
  • ALTIN
    2438.67
  • BIST100
    9915.62
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmamoğlu'ndan tepki çeken sözler! Hamas'a terör örgütü dedi
Güncel

İmamoğlu'ndan tepki çeken sözler! Hamas'a terör örgütü dedi

CNN'e konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hamas'ı terör örgütü olarak gördüğünü söyledi. İmamoğlu'nun bu sözleri ise İsrail medyasında geniş yer buldu.

28 Nisan 2024 Pazar 17:23 - Güncelleme:
İmamoğlu'ndan tepki çeken sözler! Hamas'a terör örgütü dedi
ABONE OL

ABD merkezli CNN'e konuşan İmamoğlu, Gazze'de yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

HAMAS'I TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Hamas'ı terör örgütü olarak gördüğünü açıklayan Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

Tabii Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz.

İSRAİL MEDYASINDA GENİŞ YER BULDU

Ekrem İmamoğlu'nun bu sözlerine ise İsrail basını geniş yer verdi. İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesi, İmamoğlu'nun röportajını paylaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.