Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş! Delegeler kararını verdi

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde koltuk kavgası başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırdı.

EKREM İMAMOĞLU'NA SOĞUK DUŞ!

'Değişim' diyerek CHP Genel Başkanı olmak için destek arayışını hızlandırdı. Bir yandan kurultay çalışmaları sürerken bir yandan da parti içinde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu tartışmaları başladı.

Seçimlerden günler sonra ekrana çıkan ve sonuçları başarı olarak değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu ise 'Kaptan da gemi de benim!' diyerek koltuğunu bırakmayacağını açıkladı. Tarafların medya yolu ile birbirlerine baskısı sürerken süreçle ilgili birçok iddia ortaya atıldı.

DELEGE SAVAŞI BAŞLADI!

Gazeteci Abdülkadir Selvi de, bugünkü yazısında CHP'deki krizi ele aldı. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında tam bir delege savaşının yaşandığını yazdı.

KILIÇDAROĞLU KAZANDI

"CHP'nin bin 200 civarında delegesi bulunuyor. 196 delege ile İstanbul ilk sırada yer alıyor. Hafta sonu İstanbul'un ilçelerinde yapılan ilçe kongresi delege seçimlerinin tamamını Kılıçdaroğlu kazandı. Ekrem İmamoğlu en iddialı olduğu İstanbul'da seçimleri kazanamadı. Kılıçdaroğlu'nun diğer illerdeki kongrelerde eli daha güçlü" ifadesini kullandı.

Delegelerin desteği ile İmamoğlu'na karşı gücünü artıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekim ayının sonunda kurultayı toplayacağını belirten yazar Abdülkadir Selvi, "Kılıçdaroğlu böylece hem Ekrem İmamoğlu'nun değişim çıkışının önünü kesmiş olacak hem de seçim yenilgisinin ardından güç tazeleyecek" açıklaması da yaptı.

KAYBETMEKTEN KORKUYOR

İl ve ilçe kongrelerinde beklediği desteği bulamayan İmamoğlu'nun kaybetme korkusu nedeniyle genel başkanlık yarışına girmeyeceği ve yalnızca İBB Başkanlığı ile yetineceği de iddialar arasındaydı...

Gazeteci Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun adaylık için yaptığı hamleleri de kaleme aldı.

MİLLETVEKİLLERİ İLE GİZEMLİ TOPLANTI

Buna göre daha önce ilçe başkanları ile toplantı yapan İmamoğlu, geçen hafta CHP İstanbul milletvekilleri ile bir araya geldi.

TOPLANTIYA O İSİMLER KATILDI

İstanbul'da bulunan 18 milletvekilinin yalnızca 8'inin toplantıya katıldığını söyleyen Selvi, bu isimler arasında Engin Altay, Gökhan Günaydın, Enis Berberoğlu, Özgür Karabat, Yunus Emre, Ali Gökçek, Yüksel Mansur Kılıç, Turan Taşkın Özer'in olduğunu iddia etti.

'BEN LİDERLİK EDERİM' DEDİ AMA...

Toplantıda bir kez daha değişim isteyen Ekrem İmamoğlu, milletvekillerine "Eğer değişim olmazsa yerel seçimleri kaybederiz. Değişim sürecine ben liderlik ederim" dedi. Ancak CHP genel başkanlığına aday olduğunu dile getirmedi. İstanbul'u HDP ve İYİ Parti desteği ile kazanan Ekrem İmamoğlu'nun önümüzdeki yerel seçimleri kaybetme korkusu da yaşadığı iddia edildi.