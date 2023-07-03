Ankara'da gözler, CHP'de değişim tartışmasını başlatan isim İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yayımlayacağı manifestoya çevrildi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN CHP'Yİ KARIŞTIRACAK YENİ ADIM

İmamoğlu'nun, "Değişime davet" adını taşıyan manifestosunu bu hafta yayımlaması bekleniyor. NTV'de yer alan habere göre, İmamoğlu'nun kurmaylarını da kamuoyuna tanıtacağı belirtiliyor.

Manifestoda seçim yenilgisi ve sonuçları net bir şekilde ortaya konacak, değişimin nedenleri tek tek anlatılacak.

İNTERNET SİTESİNDE NELER YER ALACAK?

Ayrıca bir de internet sitesi kurulacak. O internet sitesinde partililer, vatandaşlar, akademisyenler, uzmanlar, kanaat önderleri değişim ile ilgili görüş ve önerilerini paylaşabilecek.

Edinilen bilgilere göre manifestoyla aynı ismi taşıyan bir internet sitesi de kurularak CHP'de değişim isteyen partililerin görüş ve önerileri alınacak.