İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklanan Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel gibi Türkiye'yi Batı'ya şikayet etmek için New York Times'a bir makale yazdırdı.

İmamoğlu, makalede ABD ve Avrupa'da kendisinin tutuklanması ile ilgili yeterince tepki gösterilmemesinden yakındı.

Makale içeriğinde tenkin inceleme yapan CHES Konferansı Kurucu Ortağı ve Kriptografik Mühendislik Dergisi Kurucusu Çetin Kaya Koç, X'teki paylaşımında "İngilizcesi 'I am Ok' derecesinde olan birinin bu yazıyı New York Times'a kendisinin yazması ihtimal dahilinde değil. Yazan kişi bir FETÖ'cü olmalı çünkü intihal oranı yüzde 93-98 arasında. Standart intihal tespit yazılım araçlarının gözünden kaçmaz." dedi.

İntihal başka bir yazarın fikirlerini, yöntemlerini ya da yazılarını kaynak göstermeden kullanarak kendi eseriymiş gibi sunma anlamına geliyor.