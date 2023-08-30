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Ekrem İmamoğlu'nun korumaları vatandaşı darp etti

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumalarının bir vatandaşı darp ettiği iddia edildi. Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattında sohbet eden İmamoğlu trafiğin aksamasına neden oldu. Trafiğin durmasına tepki gösteren vatandaşlar İmamoğlu'nun korumalarının fiziki müdahalesine maruz kaldı.

IHA30 Ağustos 2023 Çarşamba 17:34 - Güncelleme:
Ekrem İmamoğlu'nun korumaları vatandaşı darp etti
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İBB Başkanı İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattı çevresindeki vatandaşlarla sohbet edince seferlerde aksama yaşandı. Eminönü'ne gitmek için tramvaya bindiğini söyleyen Seçkin Türk, İmamoğlu için seferlerin durdurulmasına tepki gösterdi. İmamoğlu'nun korumaları Seçkin Türk'ü uzaklaştırarak konuşmaya başladı. Bir süre sonra gözünün altında ve boynunda oluşan kızarıklıklarla bağırmaya başlayan Seçkin Türk, korumalar tarafından darp edildiğini iddia etti.

"BENİ BURADA DARP ETTİLER"

İmamoğlu'nun korumaları tarafından darp edildiğini iddia eden Seçkin Türk, "Eleştiri yok, hakaret yok. Beni burada darp ettiler. Ekip arkadaşları geldi. Yüzümün halini görüyorsunuz. Beni çekip sindirmeye çalışıyorlar. Ben sadece dedim ki 'Böyle rezillik olmaz, yazıktır günahtır. Millet trenin içinde kaldı'. Ben öyle söylediğim diye üzerime gelip darp ettiler. Beni köşeye çekip, 'halledelim, icabına bakalım' dediler. 5-6 tane adam üzerime geldi. Araca binip kaçtılar. Aracı da bulacağım. Cumhuriyet savcılığına olayı intikal ettireceğim" dedi.

"HEPSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Bıyıklı bir korumanın kendisini darp ettiğini iddia eden Türk, "Beni 5-6 kişi araya sıkıştırıp darp etmeye çalıştılar. Ben Eyüp'ten Eminönü istikametine gidecektim. Aracın rötar yapmasından ve aracın çok sıcak olmasından dolayı mağdur olduğumuz için biraz veryansın ettim. Ondan sonra, 'sen başkana ne söylersin' diyerek geldiler. Hepsi bana küfür etti. Hepsinden şikayetçi olacağım. Ben küfür etmedim" diye konuştu.

  • İmamoğlu trafiği aksattı
  • Korumaları müdahale etti
  • Vatandaşlar tepki gösterdi

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