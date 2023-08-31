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  • Ekşi Sözlük 11 yaşındaki çocuğa yapılan iğrençliğe göz yumdu
Güncel

Ekşi Sözlük 11 yaşındaki çocuğa yapılan iğrençliğe göz yumdu

Sürekli tepki çeken skandal kararlara imza atan Ekşi Sözlük, yeni bir iğrençliğe daha göz yumdu. Ekşi Sözlük, 'ericgufrombored' adını kullanan bir kişinin 11 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğunu söylemesine rağmen müdahalede bulunmadı. Bu durum Sözlük yazarları tarafından tepkiyle karşılandı.

31 Ağustos 2023 Perşembe 16:57 - Güncelleme:
Ekşi Sözlük 11 yaşındaki çocuğa yapılan iğrençliğe göz yumdu
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Seçim döneminde muhalefeti eleştiren hesapları bir bir kapatan ancak FETÖ ve PKK terör örgütlerinin propagandasını yapanlara müdahalede bulunmayan Ekşi Sözlük'te çaylak statüsünde paylaşımlar yapan 'ericgufrombored' kullanıcı adını kullanan bir kişi 11 yaşındaki çocuğu istismar ettiğini itiraf edip, fotoğraflarını sattığını yazdı.

EKŞİ SÖZLÜK İĞRENÇLİĞE GÖZ YUMDU

Ekşi Sözlükte 'ericgufrombored' adını kullanan bir kişi, 11 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğunu söyleyerek fotoğrafları paylaştı. Görüntüleri sattığını belirten şahıs, iletişim adresini de metne ekledi. Sözlük yazarları duruma tepki gösterip yönetime şikayet etse de fotoğraflar uzun süre sitede kaldı. Kullanıcılar müdahalede geç kalan yönetime tepki gösterdi.

FOTOĞRAFLAR UZUN SÜRE DOLAŞIMDA KALDI

Dolaşımda kalan fotoğrafların uzun süre Ekşi Sözlük yöneticileri tarafından yayından kaldırılmaması sözlük kullanıcılarını isyan ettirdi.

Çocuk istismarcısı, sözlük üzerinden yaptığı paylaşımda "11 yaşındaki kız arkadaşımla amatör çekim yapıp satıyoruz. Kimlikteki doğum tarihi atılır ama gizlilik ve güven önemli" ifadeleriyle istismarı itiraf edip iletişim bilgilerini de metne ekledi.

Ekşi Sözlük yöneticilerinin olaya müdahale etmekte geç kalmasına tepki gösterdi.

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